В Испании в тестовом режиме начал работу украинский "Паспортный сервис"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В испанском городе Валенсия в тестовом режиме начинают свою работу специально оборудованные микроавтобусы с символикой "Паспортного сервиса", где украинцы могут оформить необходимые документы, пишет УНН, со ссылкой на сайт МВД.
Детали
Государственная миграционная служба Украины в сотрудничестве с МВД расширяет географию предоставления услуг ГП "Документ". В испанском городе Валенсия в тестовом режиме начинают свою работу специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортного сервиса". Благодаря им украинцы смогут оформить необходимые паспортные документы, что даст возможность получить финансовую и гуманитарную помощь, учиться в местных учебных заведениях и беспрепятственно пересекать границы других стран.
Мобильные комплексы расположены по адресу: Xàtiva, 46007 Valencia, Испания.
График работы центра: понедельник - суббота, с 9:00 до 18:00.
Цитата
"Обслуживание посетителей в Валенсии на период технического старта осуществляется по "живой очереди". Запись в электронную очередь будет осуществляться после успешного тестирования систем, о чем будет сообщено дополнительно на официальном веб-сайте ГП "Документ", - сообщает МВД.
Сейчас граждане Украины могут получить в городе Валенсия следующие услуги:
-
- оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
-
- обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с окончанием срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
-
- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);
-
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
-
- страхование.
-
Также впоследствии будет доступна и услуга по обмену водительского удостоверения, о запуске которой будет сообщено дополнительно, отмечается в сообщении МВД.
По состоянию на 27 апреля 2023 года ГП "Документ" не имеет полномочий на оформление документов гражданам, которые выехали за границу на постоянное проживание и имеют соответствующую отметку в паспорте. Их вопросами занимаются исключительно в зарубежных дипломатических учреждениях.
Дополнение
Кроме Испании подразделения "Паспортного сервиса" уже доступны в четырех городах Польши: Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав. В Турции: Стамбул. Словакии: Братислава. Чехии: Прага и двух городах Германии: Кельн и Берлин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расхождения транслитерации в загранпаспорте и других документах приведут к их аннулированию