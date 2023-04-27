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В Іспанії в тестовому режимі розпочав роботу український "Паспортний сервіс"

В Іспанії в тестовому режимі розпочав роботу український "Паспортний сервіс"

Київ • УНН

 • 565844 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. В іспанському місті Валенсія в тестовому режимі розпочинають свою роботу спеціально облаштовані мікроавтобуси із символікою "Паспортного сервісу", де українці можуть оформити необхідні документи, пише УНН, з посиланням на сайт МВС.

Деталі

Державна міграційна служба України у співпраці з МВС розширює географію надання послуг ДП "Документ". В іспанському місті Валенсія в тестовому режимі розпочинають свою роботу спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортного сервісу". Завдяки ним українці зможуть оформити необхідні паспортні документи, що дасть можливість отримати фінансову та гуманітарну допомогу, навчатися у місцевих навчальних закладах і безперешкодно перетинати кордони інших країн.

Мобільні комплекси розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія.

Графік роботи центру: понеділок - субота, з 9:00 до 18:00.

Цитата

"Обслуговування відвідувачів у Валенсії на період технічного старту здійснюється за "живою чергою". Запис до електронної черги здійснюватиметься після успішного тестування систем, про що буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті ДП "Документ", - повідомляє МВС.

Наразі громадяни України можуть отримати у м. Валенсія такі послуги:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • страхування.

Також згодом буде доступна і послуга з обміну водійського посвідчення, про запуск якої буде повідомлено додатково, зазначається в повідомленні МВС.

Станом на 27 квітня 2023 року ДП "Документ" не має повноважень на оформлення документів громадянам, які виїхали за кордон на постійне проживання і мають відповідну відмітку в паспорті. Їхніми питаннями займаються виключно в закордонних дипломатичних установах.

Доповнення

Окрім Іспанії підрозділи "Паспортного сервісу" вже доступні у чотирьох містах Польщі: Варшава, Краків, Ґданськ і Вроцлав. У Туреччині: Стамбул. Словаччині: Братислава. Чехії: Прага  та двох містах Німеччини: Кельн і Берлін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДМСУ: Розбіжності транслітерації у закордонному паспорті та інших документах призведуть до їх анулювання

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