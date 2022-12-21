Як вибрати білизну, яка не шкодить тілу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Носити білизну чи ні — це рішення кожної жінки. При цьому правильний вибір нижнього одягу пов'язаний із вашим фізичним комфортом та здоров'ям організму. Після носіння не повинні з'являтися червоні сліди на тілі, полегшення. На intertop.ua ви можете підібрати жіночу спідню білизну, яка не принесе вам дискомфорту і подбати про ваше здоров'я.
Особливості матеріалів
Вибирати матеріал легко. У разі нижньої білизни працює правило: чим більше натуральних волокон, тим краще. Влітку віддавайте перевагу бавовні, а в холоди — шовку. Переваги натуральних тканин:
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- постійна циркуляція повітря;
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- відсутність пріння і сверблячки;
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- приємне прилягання до шкіри.
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У складі білизни може бути і корисний вміст штучних синтетичних волокон. В ідеалі їхня частка не повинна перевищувати 10-15%. Зазвичай лайкру, поліестер або поліамід додають до складу, щоб збільшити показники довговічності та стійкості.
Правильний розмір: особливості
Розмір важливіший, ніж навіть сама тканина. Тісні речі або постійне носіння білизни, що коректує, порушує роботу лімфатичних судин і кровоносних. Це у свою чергу додає проблем із імунною системою. Здавлювання грудей бюстгальтером порушує потік крові, що спричиняє застій речовин та стає причиною деяких патологій молочних залоз.
Правильно обраний бюстгальтер у свою чергу захищає ніжну шкіру від пошкоджень грубою текстурою одягу, мікротравм та допомагає нормальній циркуляції повітря.
Щоб вибрати відповідний розмір нижньої білизни, озбройтеся метром. Обчислити розмір можна за таким алгоритмом:
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- виміряйте обхват під грудьми та запишіть його;
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- виміряйте обхват самих грудей у найбільшій точці;
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- відніміть з більшого числа менше — це розмір чашки.
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Зазвичай округляйте цифри. Наприклад, якщо обхват під грудьми 70, він відноситься до проміжку 68-72. Розмір чашки визначається різницею: 12 см — чашка А, 15 см — В, 17 — С, 19 — D і так далі. Носіть зручний одяг і відчувайте себе завжди комфортно.