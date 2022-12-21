Как выбрать белье, которое не вредит телу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Носить белье или нет — это решение каждой женщины. При этом правильный выбор нижней одежды связан с вашим физическим комфортом и здоровьем организма. После носки не должны появляться красные следы на теле, появляться чувство облегчения. На intertop.ua вы можете подобрать женское нижнее белье, которое не принесет вам дискомфорта и позаботиться о вашем здоровье.
Особенности материалов
Выбирать материал просто. В случае с нижним бельем работает правило: чем больше натуральных волокон, тем лучше. Летом отдавайте предпочтение хлопку, а в холода — шелку. Преимущества натуральных тканей:
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- постоянная циркуляция воздуха;
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- отсутствие прения и зуда;
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- приятное прилегание к коже.
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В составе белья может быть и даже полезно содержание искусственных синтетических волокон. В идеале их часть не должна превышать 10-15%. Обычно лайкру, полиэстер или полиамид добавляют в состав, чтобы увеличить показатели долговечности и стойкости.
Правильный размер: особенности
Размер важнее, чем даже сама ткань. Тесные вещи или постоянная носка корректирующего белья нарушает работу лимфатических сосудов и кровеносных. Это в свою очередь добавляет проблем с иммунной системой. Сдавливание груди бюстгальтером нарушает поток крови, что вызывает застой веществ и становится причиной некоторых патологий молочных желез.
Правильно выбранный бюстгальтер в свою очередь защищает нежную кожу от повреждений о грубую текстуру одежды, микротравм и помогает нормальной циркуляции воздуха.
Чтобы выбрать подходящий размер для нижнего белья, вооружитесь метром. Вычислить размер можно по такому алгоритму:
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- измерьте обхват под грудью и запишите его;
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- измерьте обхват самой груди в наибольшей точке;
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- вычтите из большего числа меньшее — это размер чашки.
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Обычно округляйте цифры. Например, если обхват под грудью 70, то он относится к промежутку 68-72. Размер чашки определяется разницей: 12 см — чашка А, 15 см — В, 17 — С, 19 — D и так далее. Носите удобную одежду и чувствуйте себя всегда комфортно.