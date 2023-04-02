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Як повний місяць вплине на представників різних знаків Зодіаку: гороскоп на 3 - 9 квітня

Як повний місяць вплине на представників різних знаків Зодіаку: гороскоп на 3 - 9 квітня

Київ • УНН

 • 22017371 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Спеціально для читачів УНН професійний астролог Ксенія Базиленко підготувала гороскоп для представників усіх знаків Зодіаку на тиждень 3 - 9 квітня. Читайте про те як повний місяць вплине на наше життя.

Цього тижня 6 квітня о 7.35 за київським часом відбудеться повний місяць у знаку Терезів.

«Завжди в період повного місяця у всіх нас з'являється слабкість і дратівливість. У цей час потрібно берегти здоров'я, не вирішувати важливих питань. Цю повню особливо сильно відчують Терези та Овен, а також Козероги та Раки», - каже астролог.

За словами Базиленко, гороскоп повного місяця говорить про те, що яскравими подіями після повного місяця і протягом двох тижнів можуть бути гучні судові процеси.

«Також, може очікуватися велика кількість протестів у різних країнах, але прохання народу не будуть почуті урядами цих держав», - уточнює астролог.

Як вплине повний місяць на кожен знак Зодіаку читайте далі.

ОВЕН

Цей тиждень принесе вам безліч можливостей у найрізноманітніших напрямках. Проблема вибору буде очевидною. Ви не будете знати, за що хапатися. Але не поспішайте вирішувати все відразу, інакше вам не вистачить сил. Особливо це стосується Овнів керівників. 6 і 7 квітня - період повного місяця - буде найбільш напруженими днями для вас. Фінансово тиждень принесе великі можливості.

ТЕЛЕЦЬ

Цього тижня вас будуть втягувати в закулісні ігри та інтриги. За вашою спиною може бути багато пліток. Постарайтеся уникати всього таємного і невизначеного. Друга половина тижня і момент повного місяця буде досить напруженим емоційно. Бережіть свої сили, гарний період для усамітнення, відпочинку, заняття духовними практиками і прогулянок на природі.

БЛИЗНЮК

На вас чекає дуже динамічний тиждень. Ви робитимете багато справ одразу, до вас прийдуть найрізноманітніші пропозиції та ідеї, а також можливості їх реалізації. Спирайтеся на підтримку оточуючих і друзів. Але, в період повного Місяця вам не варто конфліктувати і перезавантажувати себе. У фінансах на вас чекає успіх. У коханні так само буде удача, особливо на початку тижня.

РАК

Цього тижня ви будете сповнені сил і енергії. Можливо безліч поїздок і подорожей, знайомства з іноземцями. Цікавий період для Раків-керівників - можливість для кар'єрного зростання і реалізації всіх ідей. Уникайте конфліктів у період повного місяця, зберігайте спокій.

ЛЕВ

Тиждень принесе різні ідеї, а доля подарує можливості їх реалізувати. Ви можете вийти на авторитетних людей, які допоможуть вам гарною порадою або протекцією. Вам варто приділити час освіті та саморозвитку. На вас чекає безліч захопливих поїздок і подорожей. У період повного місяця стежте за своїми словами, уникайте конфліктів.

ДІВА

Цього тижня вам доведеться згладжувати всі гострі ситуації, які зваляться на вас. Головне, підходити до всього без емоцій і з тверезою головою, особливо в понеділок, 3 квітня. Ви зможете вирішити всі юридичні питання і зміцнити стосунки з партнерами по бізнесу. У повний місяць будьте особливо обережні у фінансовій сфері, не ризикуйте.

ТЕРЕЗИ

Особливо стежте за своїми емоціями, оскільки повний місяць відбудеться саме у вашому знаку. Протягом тижня ви відчуватимете слабкість, сумніви під час вирішення завдань. Може бути багато претензій до партнерів по бізнесу або шлюбу. Постарайтеся прибрати емоції, знайти золоту середину і діяти розсудливо. На вихідних на вас чекає прекрасний відпочинок у колі близьких людей.

СКОРПІОНИ

Цього тижня вам доведеться добряче попрацювати, а ваші керівники можуть давати вам занадто багато різнопланових завдань, що може призвести до конфліктів на роботі та нервового виснаження. Особливо ви відчуєте свою дратівливість у повний місяць і на вихідних. Постарайтеся не перезавантажувати себе, знаходити час для відпочинку. Спиратися ви можете на свою другу половинку.

СТРІЛЕЦЬ

Цей тиждень для вас буде сповнений любовних пригод і поставить вас перед вибором. Будьте обережні у своїх емоціях. Особливо в період повного місяця ваші негативні емоції можуть призвести до необґрунтованих ревнощів. Так само багато часу доведеться приділяти дітям та їхнім питанням. Вам необхідно якісно відпочити, набратися сил і зайнятися творчістю.

КОЗЕРІГ

Цей тиждень принесе вам багато домашнього клопоту, а також ви будите вирішувати питання ваших родичів. У повний місяць все це може досягти піку і тоді конфлікту не уникнути. Тому це не найкращий час для з'ясування стосунків із близькими. Не варто все звалювати собі на плечі. Фінансово на вас чекає успіх, краще сконцентруйтеся на цьому.

ВОДОЛІЙ

На вас чекає багато метушні, ви будете намагатися зробити всі справи відразу. Безліч зустрічей, поїздок, відряджень. У повний місяць вам може не вистачити емоційних сил розв'язувати всі ці питання відразу. Бережіть свій ресурс. Будьте вибіркові у своїх діях. Фінансово на вас чекає хороша стабільність. У коханні велика удача. Саме зараз ви будете особливо привабливі для протилежної статі.

РИБИ

З одного боку, на вас чекає великий успіх у фінансах, а з іншого боку, буде безліч непередбачених грошових витрат. Намагайтеся не ризикувати фінансово і не робити необдуманих покупок, особливо в період повного місяця. Спирайтеся на здоровий глузд і приймайте рішення спокійно. На вихідних бажано провести час на самоті і не йти на конфлікти з близькими.

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