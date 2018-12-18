Як "не підкласти свиню" до дня святого Миколая: порада від НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Національне агентство із питань запобігання корупції нагадує, з якої суми посадовцям необхідно декларувати подарунки під час новорічних і різдвяних свят. Про це повідомила прес-служба Агентства на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Шановний Святий Миколаю та всі, хто передає через нього привітання суб’єктам декларування! Нагадуємо вам, що вашу безмежну щедрість при виборі подарунка особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняним до них особам варто проявляти лише до близьких осіб. В іншому випадку подарунок на суму від 1 921 грн доведеться повернути Святому Миколаю назад”, — йдеться у повідомленні.
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У НАЗК також нагадали про заборону таким особам одержувати подарунки від підлеглих.
"Тому аби не завдати своїм керівникам зайвого клопоту у вигляді протоколу про адміністративне правопорушення, не спокушайте їх своїми подарунками. Бажаємо вам, щоб вашим фінансовим можливостям у наступному році приємно здивувався навіть Святий Миколай"!, - нагадали у НАЗК.
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Раніше у ДФС назвали, якою має бути сума новорічного подарунку, який не обкладається податком.