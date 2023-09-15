Як брали в полон росіян та зачищали Андріївку: Третя штурмова бригада показала відео
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Бійці третьої штурмової бригади показали, як зачищали Андріївку та брали в полон росіян. Пресслужба підрозділу оприлюднила відео з коптера із визволеного населеного пункту, пише УНН.
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“Це один із фрагментів роботи бригади по звільненню Андріївки. Чекайте на потужні кадри боїв з GoPro та з полоненими росіянами!” — анонсували нові відео військові.
Деталі
Дії описані на відео зняті кілька днів тому, коли Третя окрема штурмова бригада ліквідувала командирів 72 бригади російської армії, однак залишки окупантів ще переховувались в оточеному селищі. Бійці підняли у небо БПЛА з гучномовцем і командир 2-го штурмового батальйону оголосив ворогу ультиматум: полон або смерть.
У результаті цієї бойової операції частина окупантів здалася у полон, та таким чином поповнила український обмінний фонд.
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Нагадаємо
Сьогодні, 15 вересня, у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ підтвердив що українські Сили оборони повернули Андріївку, що на Донеччині, під свій контроль.
Крім того, про взяття селища Андріївки на Донеччині повідомив й офіційний Telegram 3-ї ОШБр, яка нині несе службу на цій ділянці фронту.