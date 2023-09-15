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Як брали в полон росіян та зачищали Андріївку: Третя штурмова бригада показала відео

Як брали в полон росіян та зачищали Андріївку: Третя штурмова бригада показала відео

Київ • УНН

 • 1108553 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Бійці третьої штурмової бригади показали, як зачищали Андріївку та брали в полон росіян. Пресслужба підрозділу оприлюднила відео з коптера із визволеного населеного пункту, пише УНН.

Цитата

“Це один із фрагментів роботи бригади по звільненню Андріївки. Чекайте на потужні кадри боїв з GoPro та з полоненими росіянами!” — анонсували нові відео військові.

Деталі

Дії описані на відео зняті кілька днів тому, коли Третя окрема штурмова бригада ліквідувала командирів 72 бригади російської армії, однак залишки окупантів ще переховувались в оточеному селищі. Бійці підняли у небо БПЛА з гучномовцем і командир 2-го штурмового батальйону оголосив ворогу ультиматум: полон або смерть.

У результаті цієї бойової операції частина окупантів здалася у полон, та таким чином поповнила український обмінний фонд.

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Нагадаємо

Сьогодні, 15 вересня, у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ підтвердив що українські Сили оборони повернули Андріївку, що на Донеччині, під свій контроль.

Крім того, про взяття селища Андріївки на Донеччині повідомив й офіційний Telegram 3-ї ОШБр, яка нині несе службу на цій ділянці фронту.

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