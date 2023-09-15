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Как брали в плен россиян и зачищали Андреевку: Третья штурмовая бригада показала видео

Киев • УНН

 • 1108552 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как зачищали Андреевку и брали в плен россиян. Пресс-служба подразделения обнародовала видео с коптера с освобожденного населенного пункта, пишет УНН.

Цитата

“Это один из фрагментов работы бригады по освобождению Андреевки. Ждите мощные кадры боев с GoPro и с пленными россиянами!” — анонсировали новые видео военные.

Детали

Действия описаны на видео сняты несколько дней назад, когда Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала командиров 72 бригады российской армии, однако остатки оккупантов еще скрывались в окруженном поселке. Бойцы подняли в небо БПЛА с громкоговорителем, и командир 2-го штурмового батальона объявил врагу ультиматум: плен или смерть.

В результате этой боевой операции часть оккупантов сдалась в плен, и таким образом пополнила украинский обменный фонд.

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Напомним

Сегодня, 15 сентября, в утренней сводке Генштаб ВСУ подтвердил что украинские Силы обороны вернули Андреевку, в Донецкой области, под свой контроль.

Кроме того, о взятии поселка Андреевка в Донецкой области сообщил и официальный Telegram 3-й ОШБр, которая сейчас несет службу на этом участке фронта.

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