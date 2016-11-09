Ядерне паливо для АЕС вироблятимуть в Україні - рішення КМУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні під час засідання Кабмін ухвалив рішення про виробництво ядерного палива та окремих його компонентів на території України, передає кореспондент УНН.
Так, уряд схвалив відповідну постанову.
“Постанова передбачає прийняття розпорядження про затвердження Державної цільової програми розвитку атомно-промислового комплексу України на період до 2020 року, дозвіл на виробництво в Україні ядерного палива та його компонентів з метою забезпечення диверсифікації постачання, імпортозаміщення та задоволення атомних електростанцій України ядерним паливом власного виробництва у повному обсязі”, — зазначив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, представляючи проект документа.
Нагадаємо, раніше в Міненерго заявили, що збільшення видобутку урану є пріоритетом для української енергетики.
Власний уран здешевить витрати України на забезпечення роботи АЕС.
Також нагадаємо, у ВР вважають, що досягнути повного забезпечення вітчизняних АЕС ядерним паливом можна без участі РФ.