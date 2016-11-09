Ядерное топливо для АЭС будут производить в Украине - решение КМУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня во время заседания Кабмин принял решение о производстве ядерного топлива и отдельных его компонентов на территории Украины, передает корреспондент УНН.
Так, правительство одобрило соответствующее постановление.
"Постановление предусматривает принятие распоряжения об утверждении Государственной целевой программы развития атомно-промышленного комплекса Украины на период до 2020 года, разрешение на производство в Украине ядерного топлива и его компонентов с целью обеспечения диверсификации поставок, импортозамещения и удовлетворения атомных электростанций Украины ядерным топливом собственного производства в полном объеме ", - отметил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, представляя проект документа.
Напомним, ранее в Минэнерго заявили, что увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики .
Собственный уран удешевит расходы Украины на обеспечение работы АЭС .
Также напомним, в ВР считают, что достичь полного обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом можно без участия РФ .