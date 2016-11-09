Ядерное топливо для АЭС будут производить в Украине - решение КМУ

Так, правительство одобрило соответствующее постановление.

"Постановление предусматривает принятие распоряжения об утверждении Государственной целевой программы развития атомно-промышленного комплекса Украины на период до 2020 года, разрешение на производство в Украине ядерного топлива и его компонентов с целью обеспечения диверсификации поставок, импортозамещения и удовлетворения атомных электростанций Украины ядерным топливом собственного производства в полном объеме ", - отметил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, представляя проект документа.

Напомним, ранее в Минэнерго заявили, что увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики .

Собственный уран удешевит расходы Украины на обеспечение работы АЭС .

Также напомним, в ВР считают, что достичь полного обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом можно без участия РФ .