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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Ядерна та ракетна галузі: Зеленський назвав санкції проти рф, які Україна хоче бачити у десятому пакеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. У наступному десятому пакеті санкцій Європейського Союзу проти росії мають бути обмеження, які стосуватимуться ядерної та ракетної галузей країни-агресора. Про це на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем заявив Голова держави Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Ядерна та ракетна галузі: Зеленський назвав санкції проти рф, які Україна хоче бачити у десятому пакеті

Цитата

"Сьогодні ми обговорили конкретні рішення, які можуть посилити тиск на росію та на її спільників, зокрема Іран, який продовжує постачати дрони для терору. Вірю, що десятий пакет санкцій ЄС може стати ще більш ефективним, ніж попередні пакети", - заявив Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що наразі необхідно запровадити санкції проти усієї російської ядерної галузі – зокрема тих організацій та суб’єктів, які працюють на російську ракетну програму, а також нові кроки в енергетиці, включно з ембарго на російські енергоносії.

Доповнення

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір Євросоюзу запровадити десятий пакет санкцій проти російської федерації.

Як стало відомо, що Польща і Литва мають намір запропонувати Європейському Союзу запровадити десятий пакет санкцій проти російської федерації до річниці початку війни росії проти України.

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