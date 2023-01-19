Ядерная и ракетная отрасли: Зеленский назвал санкции против рф, которые Украина хочет видеть в десятом пакете

Цитата

"Сегодня мы обсудили конкретные решения, которые могут усилить давление на россию и на ее сообщников, в частности Иран, который продолжает поставлять дроны для террора. Верю, что десятый пакет санкций ЕС может стать еще более эффективным, чем предыдущие пакеты", - заявил Зеленский.

Детали

Президент отметил, что сейчас необходимо ввести санкции против всей российской ядерной отрасли – в частности тех организаций и субъектов, которые работают на российскую ракетную программу, а также новые шаги в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители.

Дополнение

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза ввести десятый пакет санкций против российской федерации.

Как стало известно, что Польша и Литва намерены предложить Европейскому Союзу ввести десятый пакет санкций против российской федерации к годовщине начала войны России против Украины.