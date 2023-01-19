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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Ядерная и ракетная отрасли: Зеленский назвал санкции против рф, которые Украина хочет видеть в десятом пакете

Киев • УНН

 • 1438146 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В следующем десятом пакете санкций Европейского Союза против россии должны быть ограничения, которые будут касаться ядерной и ракетной отраслей страны-агрессора. Об этом на совместном брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил Глава государства Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Ядерная и ракетная отрасли: Зеленский назвал санкции против рф, которые Украина хочет видеть в десятом пакете

Цитата

"Сегодня мы обсудили конкретные решения, которые могут усилить давление на россию и на ее сообщников, в частности Иран, который продолжает поставлять дроны для террора. Верю, что десятый пакет санкций ЕС может стать еще более эффективным, чем предыдущие пакеты", - заявил Зеленский.

Детали

Президент отметил, что сейчас необходимо ввести санкции против всей российской ядерной отрасли – в частности тех организаций и субъектов, которые работают на российскую ракетную программу, а также новые шаги в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители.

Дополнение

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза ввести десятый пакет санкций против российской федерации.

Как стало известно, что Польша и Литва намерены предложить Европейскому Союзу ввести десятый пакет санкций против российской федерации к годовщине начала войны России против Украины.

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