Глава Єврокомісії анонсувала десятий пакет санкцій проти росії

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За її словами, новий пакет обмежень буде спрямований на те, щоб закрити можливі шляхи для росії обходити санкції.

Крім того, в Європейській комісії мають намір прописати наслідки для тих, хто обходить санкції Євросоюзу.

Додамо

Раніше стало відомо, що Польща і Литва мають намір запропонувати Європейському Союзу запровадити десятий пакет санкцій проти російської федерації до річниці початку війни росії проти України.