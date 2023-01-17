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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Глава Єврокомісії анонсувала десятий пакет санкцій проти росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір Євросоюзу запровадити десятий пакет санкцій проти російської федерації. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Глава Єврокомісії анонсувала десятий пакет санкцій проти росії

Деталі

За її словами, новий пакет обмежень буде спрямований на те, щоб закрити можливі шляхи для росії обходити санкції.
Крім того, в Європейській комісії мають намір прописати наслідки для тих, хто обходить санкції Євросоюзу.

Додамо

Раніше стало відомо, що Польща і Литва мають намір запропонувати Європейському Союзу запровадити десятий пакет санкцій проти російської федерації до річниці початку війни росії проти України.

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