Глава Єврокомісії анонсувала десятий пакет санкцій проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір Євросоюзу запровадити десятий пакет санкцій проти російської федерації. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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За її словами, новий пакет обмежень буде спрямований на те, щоб закрити можливі шляхи для росії обходити санкції.
Крім того, в Європейській комісії мають намір прописати наслідки для тих, хто обходить санкції Євросоюзу.
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Раніше стало відомо, що Польща і Литва мають намір запропонувати Європейському Союзу запровадити десятий пакет санкцій проти російської федерації до річниці початку війни росії проти України.