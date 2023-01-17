Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против россии

Детали

По ее словам, новый пакет ограничений будет направлен на то, чтобы закрыть возможные пути для россии обходить санкции.

Кроме того, в Европейской комиссии намерены прописать последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза.

Добавим

Ранее стало известно, что Польша и Литва намерены предложить Европейскому Союзу ввести десятый пакет санкций против российской федерации к годовщине начала войны россии против Украины.