Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза ввести десятый пакет санкций против российской федерации. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
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По ее словам, новый пакет ограничений будет направлен на то, чтобы закрыть возможные пути для россии обходить санкции.
Кроме того, в Европейской комиссии намерены прописать последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза.
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Ранее стало известно, что Польша и Литва намерены предложить Европейскому Союзу ввести десятый пакет санкций против российской федерации к годовщине начала войны россии против Украины.