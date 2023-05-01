Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною: республіканець Маккарті відповів російському репортеру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Спікер Палати представників США Кевін Маккарті, відповідаючи російському репортеру на прес-конференції, сказав, що він не підтримує те, що росія зробила з Україною. По це пише The Hill, передає УНН.
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"Ні, я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую ваше вбивство дітей. І ми будемо продовжувати підтримувати, тому що решта світу бачить це таким, яким воно є", — сказав Маккарті на прес-конференції в Ізраїлі.
Деталі
Кевін Маккарті відкинув припущення російського репортера про те, що він не підтримує допомогу Україні, пообіцявши продовжувати підтримку США для країни та закликаючи росію вивести свої війська з України.
російський репортер сказав, що йому відомо, що Маккарті не підтримує "поточні необмежені та неконтрольовані поставки зброї та допомоги Україні", запитуючи, чи можливо, що політика США щодо надсилання допомоги Україні може змінитися найближчим часом.
Це було очевидне посилання на минулорічні заяви Маккарті про те, що Україні не буде надано "карт-бланшу" в більшості Палати представників Республіканської партії. Водночас, Маккарті не виключав будь-якої майбутньої підтримки України.
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