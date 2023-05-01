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Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной: республиканец Маккарти ответил российскому репортеру

Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной: республиканец Маккарти ответил российскому репортеру

Киев • УНН

 • 1501313 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, отвечая российскому репортеру на пресс-конференции, сказал, что он не поддерживает то, что россия сделала с Украиной. Об этом пишет The Hill, передает УНН. 

Цитата

"Нет, я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. Я также не поддерживаю ваше убийство детей. И мы будем продолжать поддерживать, потому что остальной мир видит это таким, каким оно есть", — сказал Маккарти на пресс-конференции в Израиле.

Детали

Кевин Маккарти отверг предположение российского репортера о том, что он не поддерживает помощь Украине, пообещав продолжать поддержку США для страны и призвав россию вывести свои войска из Украины.

российский репортер сказал, что ему известно, что Маккарти не поддерживает "текущие неограниченные и неконтролируемые поставки оружия и помощи Украине", спрашивая, возможно ли, что политика США в отношении отправки помощи Украине может измениться в ближайшее время.

Это была очевидная ссылка на прошлогодние заявления Маккарти о том, что Украине не будет предоставлен "карт-бланш" в большинстве Палаты представителей Республиканской партии. В то же время, Маккарти не исключал какой-либо будущей поддержки Украины.

Напомним

В Белом доме заявили, что россияне потеряли 100 тысяч солдат за 5 месяцев.

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