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росіяни втратили 100 тисяч солдат за 5 місяців - Білий дім

росіяни втратили 100 тисяч солдат за 5 місяців - Білий дім

Київ • УНН

 • 327419 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. За оцінками Білого дому, російські військові втратили 100 000 людей за останні п'ять місяців у боях проти України. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Деталі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив журналістам, що ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки. За його словами, наступ на Бахмут зупинився і провалився.

"Спроба росії провести наступ на Донбасі в основному через Бахмут провалилася", - сказав Кірбі. "росія не змогла захопити будь-яку реальну стратегічну та значущу територію".

Він зауважив, що росіяни досягли певних успіхів у Бахмуті, але це було досягнуто "жахливою ціною" і що обороноздатність України в регіоні залишається сильною.

"росія вичерпала свої військові запаси й свої збройні сили, і тільки з грудня, за нашими оцінками, росія втратила понад 100 000 осіб, у тому числі понад 20 000 людей було вбито в бою, майже половина з яких були солдатами вагнера", - сказав він.

"Ці цифри справді приголомшують", - додав Кірбі, заявивши, що загальна кількість втрат утричі перевищує кількість американських втрат у кампанії на Гуадалканалі під час Другої світової війни.

Кірбі додав, що невдовзі буде оголошено ще один пакет американських озброєнь для України.

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