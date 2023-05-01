росіяни втратили 100 тисяч солдат за 5 місяців - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. За оцінками Білого дому, російські військові втратили 100 000 людей за останні п'ять місяців у боях проти України. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.
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Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив журналістам, що ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки. За його словами, наступ на Бахмут зупинився і провалився.
"Спроба росії провести наступ на Донбасі в основному через Бахмут провалилася", - сказав Кірбі. "росія не змогла захопити будь-яку реальну стратегічну та значущу територію".
Він зауважив, що росіяни досягли певних успіхів у Бахмуті, але це було досягнуто "жахливою ціною" і що обороноздатність України в регіоні залишається сильною.
"росія вичерпала свої військові запаси й свої збройні сили, і тільки з грудня, за нашими оцінками, росія втратила понад 100 000 осіб, у тому числі понад 20 000 людей було вбито в бою, майже половина з яких були солдатами вагнера", - сказав він.
"Ці цифри справді приголомшують", - додав Кірбі, заявивши, що загальна кількість втрат утричі перевищує кількість американських втрат у кампанії на Гуадалканалі під час Другої світової війни.
Кірбі додав, що невдовзі буде оголошено ще один пакет американських озброєнь для України.