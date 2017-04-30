Й.Столтенберг заявив про можливе розширення місії НАТО в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про можливе розширення місії альянсу “Рішуча підтримка” в Афганістані, передає УНН з посиланням на Welt am Sonntag.
Він зазначив напруженість ситуації в Афганістані, зазначивши, що рішення з даного питання може бути прийнято до початку червня.
Й.Столтенберг також висловив упевненість в тому, що в альянсу є потенціал на більшу, ніж місії в Афганістані і Іраку, і повідомив про можливий розвиток співпраці в сфері боротьби з тероризмом з Йорданією і Тунісом.
Як повідомляв УНН, США направлять до Афганістану 1,5 тисячі військовослужбовців зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії.