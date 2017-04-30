Й.Столтенберг заявил о возможном расширении миссии НАТО в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном расширении миссии альянса "Решительная поддержка" в Афганистане, передает УНН со ссылкой на Welt am Sonntag.
Он отметил напряженность ситуации в Афганистане, отметив, что решение по данному вопросу может быть принято до начала июня.
Й.Столтенберг также выразил уверенность в том, что у альянса есть потенциал на большую, чем миссии в Афганистане и Ираке, и сообщил о возможном развитии сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом с Иорданией и Тунисом.
Как сообщал УНН, США направят в Афганистан 1,5 тысячи военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии.