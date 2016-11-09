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WOG розширив межі мобільного додатку WOG PRIDE

WOG розширив межі мобільного додатку WOG PRIDE

Київ • УНН

 • 7141 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Компанія ВОГ РІТЕЙЛ оновила мобільний додаток WOG PRIDE. Про це УНН повідомили в компанії.

“Нещодавно проведене дослідження довело, що 45% користувачів додатку WOG PRIDE припадає на власників iPhone. Тож ми впровадили технологію 3Dtouch, доступну для власників моделей iPhone 6s, 6s+ і 7.

Це технологія, за якою сенсорний екран відстежує різні сили натиску, прикладені до поверхні. З появою 3Dtouch зменшується кількість кліків на екран, аби обрати в додатку потрібну опцію. Користувач може просто затримати палець на іконці WOG PRIDE в меню екрана телефону, а далі вибрати необхідний функціонал на кшталт “карта ПРАЙД”, “найближчий АЗК”, “ціни на пальне”, “баланс бонусів”, — розповіли в компанії.

Нагадаємо, що програма лояльності ПРАЙД дає більше можливостей і вигідних пропозицій, якщо користуватися нею через мобільний додаток WOG PRIDE. Крім накопичення бонусів, завдяки додатку можна заздалегідь купити каву та пальне онлайн, вибрати на карті найближчі АЗК або WOG CAFE, прокласти маршрут до вибраного пункту, оцінити гостинність співробітників, отримати персональні пропозиції.

Нагадаємо, за словами експерта паливного ринку Г.Рябцева, впровадження мережами АЗК мобільних додатків є реакцією на світові тенденції.

За оцінками фахівців розробка корпоративного електронного додатку мое коштувати більше 10 тис. дол.

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