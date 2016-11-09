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15 марта, 19:03 • 113599 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161991 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135206 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127904 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111448 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104779 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100966 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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WOG расширил границы мобильного приложения WOG PRIDE

WOG расширил границы мобильного приложения WOG PRIDE

Киев • УНН

 • 7141 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Компания ВОГ РИТЕЙЛ обновила мобильное приложение WOG PRIDE. Об этом УНН сообщили в компании.

"Недавно проведенное исследование показало, что 45% пользователей приложения WOG PRIDE приходится на владельцев iPhone. Поэтому мы внедрили технологию 3Dtouch, доступную для владельцев моделей iPhone 6s, 6s + и 7.

Это технология, по которой сенсорный экран отслеживает различные силы нажима, приложенные к поверхности. С появлением 3Dtouch уменьшается количество кликов на экран, чтобы выбрать в приложении функцию. Пользователь может просто задержать палец на иконке WOG PRIDE в меню экрана телефона, а далее выбрать необходимый функционал вроде "карта ПРАЙД", "ближайший АЗК", "цены на топливо", "баланс бонусов", - рассказали в компании.

Напомним, что программа лояльности ПРАЙД дает больше возможностей и выгодных предложений, если пользоваться ею через мобильное приложение WOG PRIDE. Кроме накопления бонусов, благодаря приложению можно заранее купить кофе и горючее онлайн, выбрать на карте ближайшие АЗС или WOG CAFE, проложить маршрут к выбранному пункту, оценить гостеприимство сотрудников, получить персональные предложения.

Напомним, по словам эксперта топливного рынка Г.Рябцева, внедрение сетями АЗК мобильных приложений является реакцией на мировые тенденции .

По оценкам специалистов разработка корпоративного электронного приложения может стоить более 10 тыс. долл.

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