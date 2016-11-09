WOG расширил границы мобильного приложения WOG PRIDE

"Недавно проведенное исследование показало, что 45% пользователей приложения WOG PRIDE приходится на владельцев iPhone. Поэтому мы внедрили технологию 3Dtouch, доступную для владельцев моделей iPhone 6s, 6s + и 7.

Это технология, по которой сенсорный экран отслеживает различные силы нажима, приложенные к поверхности. С появлением 3Dtouch уменьшается количество кликов на экран, чтобы выбрать в приложении функцию. Пользователь может просто задержать палец на иконке WOG PRIDE в меню экрана телефона, а далее выбрать необходимый функционал вроде "карта ПРАЙД", "ближайший АЗК", "цены на топливо", "баланс бонусов", - рассказали в компании.

Напомним, что программа лояльности ПРАЙД дает больше возможностей и выгодных предложений, если пользоваться ею через мобильное приложение WOG PRIDE. Кроме накопления бонусов, благодаря приложению можно заранее купить кофе и горючее онлайн, выбрать на карте ближайшие АЗС или WOG CAFE, проложить маршрут к выбранному пункту, оценить гостеприимство сотрудников, получить персональные предложения.

Напомним, по словам эксперта топливного рынка Г.Рябцева, внедрение сетями АЗК мобильных приложений является реакцией на мировые тенденции .

По оценкам специалистов разработка корпоративного электронного приложения может стоить более 10 тыс. долл.