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WADA почало розслідування про допінг у важкій атлетиці після перегляду фільму

WADA почало розслідування про допінг у важкій атлетиці після перегляду фільму

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) почало розслідування у зв’язку з підозрами на адресу керівництва Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF), що прозвучали в новому документальному розслідуванні німецької суспільно-правової медіакомпанії ARD. Про це в WADA заявили агентству DPA у понеділок, 6 січня, передає УНН.

Вивченням фактів, згаданих у фільмі, займеться незалежний відділ розслідувань WADA, який очолює німецький поліцейський Гюнтер Янгер.

У той же час в самій IWF відкинули всі звинувачення. “IWF в жаху і шокована. У фільмі містяться необгрунтовані твердження та докори, перекручені факти”, — йдеться в заяві федерації, опублікованій 6 січня.

Розслідування журналістів Хайо Зеппельта, Ніка Батлера та Грит Хартмана “Секретна справа про допінг: володар штанги” було показано в ефірі ARD 5 січня. Воно зосереджене на постаті багаторічного голови IWF, 80-річного угорця Тамаша Аяна, якого звинуватили в створенні “культури корупції”, приховуванні допінгу та фінансових махінаціях.

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У фільмі стверджується, що половина з 450 медалістів Олімпійських ігор та чемпіонатів світу в період з 2008 по 2017 рік не піддавалися допінг-контролю під час тренувального процесу в рік досягнення ними успіхів. Крім того, згідно з розслідуванням, “чисті” допінг-тести важкоатлети могли купити на національному рівні за 55 євро, на міжнародному — за 180 євро. Нарешті, за даними творців фільму, починаючи з 1992 року Міжнародний олімпійський комітет перерахував на два швейцарських рахунки IWF понад 23 млн доларів, які не були відображені в бухгалтерських балансах федерації. Автори стверджують, що доступ до цих рахунків мав тільки Тамаш Аян. За оцінками розслідувачів, на сьогоднішній день невідома доля як мінімум 5,5 млн доларів з знаходилися на цих рахунках.

Нагадаємо, WADA позбавило Росію права виступати на Олімпіадах і чемпіонатах світу.

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