WADA начало расследование о допинге в тяжелой атлетике после просмотра фильма

Изучением фактов, упомянутых в фильме, займется независимый отдел расследований WADA, который возглавляет немецкий полицейский Гюнтер Янгер.

В то же время в самой IWF отвергли все обвинения. “IWF в ужасе и шоке. В фильме содержатся необоснованные утверждения и упреки, искаженные факты”, — говорится в заявлении федерации, опубликованной 6 января.

Расследование журналистов Хайо Зеппельта, Ника Батлера и Грит Хартман “Секретное дело о допинге: властелин штанги” было показано в эфире ARD 5 января. Оно сосредоточено на фигуре многолетнего главы IWF, 80-летнего венгра Тамаша Аяна, которого обвинили в создании “культуры коррупции”, сокрытии допинга и финансовых махинациях.

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В фильме утверждается, что половина из 450 медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира в период с 2008 по 2017 год не подвергались допинг-контролю во время тренировочного процесса в год достижения ими успехов. Кроме того, согласно расследованию, “чистые” допинг-тесты тяжелоатлеты могли купить на национальном уровне за 55 евро, на международном — за 180 евро. Наконец, по данным создателей фильма, начиная с 1992 года Международный олимпийский комитет перечислил на два швейцарских счета IWF более 23 млн долларов, которые не были отражены в бухгалтерских балансах федерации. Авторы утверждают, что доступ к этим счетам имел только Тамаш Аян. По оценкам расследователей, на сегодняшний день неизвестна судьба как минимум 5,5 млн долларов из находившихся на этих счетах.

Напомним, WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.