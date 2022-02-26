Взято в полон командира танкового батальйону РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Командира танкового батальйону окупантів взято в полон – про це повідомило Оперативне командування "Північ", передає УНН.
Цитата
“Хто нападає на Україну:
Командир танкового батальйону 35-ї мотострілкової бригади м. Олейськ Центрального військового округу армії РФ майор Щеткін Леонід Петрович. Випускник Казанського військового танкового училища. Одружений, має двох дітей.
Його танк був підбитий ЗСУ, дивом залишився живим.
Вірте в ЗСУ! Слава Україні!”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Над Одесою українські військові збили ворожий літак