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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 26451 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Взято в полон командира танкового батальйону РФ

Взято в полон командира танкового батальйону РФ

Київ • УНН

 • 927323 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Командира танкового батальйону окупантів взято в полон – про це повідомило Оперативне командування "Північ", передає УНН.

Цитата

“Хто нападає на Україну:

Командир танкового батальйону 35-ї мотострілкової бригади м. Олейськ Центрального військового округу армії РФ майор Щеткін Леонід Петрович. Випускник Казанського військового танкового училища. Одружений, має двох дітей.

Його танк був підбитий ЗСУ, дивом залишився живим.

Вірте в ЗСУ! Слава Україні!”, — йдеться у повідомленні.

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