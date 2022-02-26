Взят в плен командир танкового батальона РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Командир танкового батальона оккупантов взят в плен - об этом сообщило оперативное командование "Північ", передает УНН.
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“Кто нападает на Украину:
Командир танкового батальона 35-й мотострелковой бригады г. Олейськ Центрального военного округа армии РФ майор Щеткин Леонид Петрович. Выпускник Казанского военного танкового училища. Женат, имеет двоих детей.
Его танк был подбит ВСУ, чудом остался жив.
Верьте в ЗСУ! Слава Украине!",- Говорится в сообщении.
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