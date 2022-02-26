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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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Над Одесою українські військові збили ворожий літак

Над Одесою українські військові збили ворожий літак

Київ • УНН

 • 403076 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Над Одесою українські захисники збили російський військовий літак. Про це повідомив спікер громадського штабу Національного опору Сергій Братчук, інформує УНН.

Деталі 

Підрозділи ППО 28-ої окремої механізованої бригади спільно з системою протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ збили військовий літак в Одеському небі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Чорному морі росіяни підбили свій літак.

Нагадаємо

Під Одесою біля пункту пропуску спіймали двох російських диверсантів.

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