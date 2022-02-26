Над Одессой украинские военные сбили вражеский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Над Одессой украинские защитники сбили российский военный самолет. Об этом сообщил спикер Общественного штаба Национального сопротивления Сергей Братчук, информирует УНН.
Детали
Подразделения ПВО 28-й отдельной механизированной бригады совместно с системой противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ сбили военный самолет в Одесском небе.
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Напомним
Под Одессой возле пункта пропуска поймали двух российских диверсантов.