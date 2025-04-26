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Вибух в порту в Ірані: щонайменше 47 людей поранено

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

В іранському порту Шахід Раджаї стався потужний вибух. Щонайменше 47 людей отримали поранення через детонацію контейнерів, що зберігалися в районі пристані.

Вибух в порту в Ірані: щонайменше 47 людей поранено

Вибух в порту Шахід Раджаї в Ірані був спричинений детонацією контейнерів, які зберігалися в районі пристані порту. Щонайменше 47 людей зазнали поранень. Наразі їх доставляють у лікарні. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У суботу в порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас прогримів потужний вибух, щонайменше 47 людей отримали поранення, повідомляють державні іранські ЗМІ.

Вибух стався, коли Іран почав третій раунд ядерних переговорів зі Сполученими Штатами в Омані. Згодом причина вибуху була встановлена.

"Причиною цього інциденту став вибух кількох контейнерів, які зберігалися в районі пристані порту Шахід Раджаї. Зараз ми евакуйовуємо та доставляємо поранених до медичних центрів", - повідомив державному телебаченню представник місцевого кризового управління.

Раніше

УНН писав, що в іранському порту Шахід Раджаї сьогодні опівдні стався масштабний вибух. Він пошкодив адміністративну будівлю в порту, який розташований лише за кілометри від столиці провінції Бандар-Аббас. Вибух також відчувався в Бендер-Аббасі та на острові Кешм у Перській затоці.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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