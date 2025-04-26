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Взрыв в порту в Иране: по меньшей мере 47 человек ранены

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

В иранском порту Шахид Раджаи произошел мощный взрыв. По меньшей мере 47 человек получили ранения из-за детонации контейнеров, хранившихся в районе пристани.

Взрыв в порту в Иране: по меньшей мере 47 человек ранены

Взрыв в порту Шахид Раджаи в Иране был вызван детонацией контейнеров, которые хранились в районе пристани порта. По меньшей мере 47 человек получили ранения. Сейчас их доставляют в больницы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В субботу в порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас прогремел мощный взрыв, по меньшей мере 47 человек получили ранения, сообщают государственные иранские СМИ.

Взрыв произошел, когда Иран начал третий раунд ядерных переговоров с Соединенными Штатами в Омане. Впоследствии причина взрыва была установлена.

"Причиной этого инцидента стал взрыв нескольких контейнеров, которые хранились в районе пристани порта Шахид Раджаи. Сейчас мы эвакуируем и доставляем раненых в медицинские центры", - сообщил государственному телевидению представитель местного кризисного управления.

Ранее

УНН писал, что в иранском порту Шахид Раджаи сегодня в полдень произошел масштабный взрыв. Он повредил административное здание в порту, который расположен всего в километрах от столицы провинции Бандар-Аббас. Взрыв также ощущался в Бендер-Аббасе и на острове Кешм в Персидском заливе.

Алена Уткина

Алена Уткина

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