Вулиці освітлювали лише фари авто: у центрі Києва забули вчасно увімкнути освітлення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Станом на 19:45 на дорогах в центрі Києва не увімкнули освітлення – світло забезпечували автівки власними фарами, передає кореспондент УНН.
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Так, на центральних вулицях, таких як Хрещатик та проспект Перемоги тощо. Проте вже о 19:55 освітлення вулиць працювало.
Зазначимо, що, згідно з графіком КП "Київміськсвітло", освітлення в столиці у березні починає працювати у проміжок часу з 18:00 до 19:00. Зокрема, 29 березня воно має увімкнутись о 18:51 за графіком.
Ймовірно, затримка із увімкненням світла пов’язана з сезонним переведенням годинників.
Довідково
У ніч з суботи на неділю, 28 березня, Україна перейшла на літній час. Стрілки годинника були переведені на одну годину вперед.