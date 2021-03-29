Вулиці освітлювали лише фари авто: у центрі Києва забули вчасно увімкнути освітлення

Деталі

Так, на центральних вулицях, таких як Хрещатик та проспект Перемоги тощо. Проте вже о 19:55 освітлення вулиць працювало.

Зазначимо, що, згідно з графіком КП "Київміськсвітло", освітлення в столиці у березні починає працювати у проміжок часу з 18:00 до 19:00. Зокрема, 29 березня воно має увімкнутись о 18:51 за графіком.

Ймовірно, затримка із увімкненням світла пов’язана з сезонним переведенням годинників.

Довідково

У ніч з суботи на неділю, 28 березня, Україна перейшла на літній час. Стрілки годинника були переведені на одну годину вперед.