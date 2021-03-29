Улицы освещали только фары автомобилей: в центре Киева забыли вовремя включить освещение

Детали

Так, на центральных улицах, таких как Крещатик и проспект Победы и др. Однако уже в 19:55 освещения улиц работало.

Отметим, что, согласно графику КП "Киевгорсвет", освещение в столице в марте начинает работать в промежуток времени с 18:00 до 19:00. В частности, 29 марта он должен включиться в 18:51 по графику.

Вероятно, задержка с включением света связана с сезонным переводом часов.

Справка

В ночь с субботы на воскресенье, 28 марта, Украина перешла на летнее время. Стрелки часов были переведены на один час вперед.