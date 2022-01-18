Вулиці Одеси заповнить військова техніка
Київ • УНН
ОДЕСА. 18 січня. УНН. 19 і 20 січня на вулицях Одеси в рамках тренування підрозділів оперативного командування "Південь" з'явиться військова техніка. Як передає УНН, про це повідомляє прес-служба Одеської міськради з метою "запобігання можливим непорозумінням серед населення".
В рамках тренування заплановано переміщення військової техніки по Одесі. Транспорт перекидатимуть з смт Чорноморське, де дислокована 28-а окрема механізована бригада, в район Лузанівки (Суворовський район Одеси). Військові планують переміщення техніки малими групами.
Про кількість одиниць транспорту не повідомляється.
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