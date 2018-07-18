Вукоєвича та Віду хочуть зробити почесними громадянами Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Кияни пропонують присвоїти звання почесних громадян міста гравцям збірної Хорватії Огнєну Вукоєвичу та Домагоєві Віді. Відповідна петиція розміщена на сайті електронних петицій Київради, передає УНН.
"Присвоїти звання почесного громадянина міста Києва громадянам Хорватії, колишнім жителям міста Києва та гравцям київського Динамо Огнєну Вукоєвичу та Домагою Віді. Для людей, які вважають місто Київ своєю другою домівкою, вклад в розвиток київського футболу. Та за їх позицію та підтримку України, після матчу чемпіонату світу з футболу 2018 між збірними командами Хорватії та Росії", - зазначає автор петиції Андрій Гливка.
Петиція була зареєстрована ще 13 липня, наразі зібрано лише 34 підписи з 10 тисяч необхідних.
Нагадаємо, на міжнародному ресурсі електронних петицій українці зареєстрували звернення до ФІФА та Хорватської Федерації Футболу (ХФФ) із низкою вимог, які стосуються санкцій щодо помічника тренера збірної Хорватії Огнєна Вукоєвича та захисника хорватської збірної Домагоя Віди.