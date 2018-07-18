Вукоевича и Виду хотят сделать почетными гражданами Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Киевляне предлагают присвоить звание почетных граждан города игрокам сборной Хорватии Огнену Вукоевичу и Домагою Виде. Соответствующая петиция размещена на сайте электронных петиций Киевсовета, передает УНН.
"Присвоить звание почетного гражданина города Киева гражданам Хорватии, бывшим жителям города Киева и игрокам киевского Динамо Огнену Вукоевичу и Домагою Виде. Для людей, которые считают город Киев своим вторым домом, вклад в развитие киевского футбола. И за их позицию и поддержку Украины, после матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными командами Хорватии и России", - отмечает автор петиции Андрей Гливка.
Петиция была зарегистрирована еще 13 июля, пока собрано только 34 подписи с 10000 необходимых.
Напомним, на международном ресурсе электронных петиций украинцы зарегистрировали обращение к ФИФА и Хорватской Федерации Футбола (ФФХ) с рядом требований, касающихся санкций в отношении помощника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича и защитника хорватской сборной Домагоя Виды.