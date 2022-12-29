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Вучич: серби погодилися розблокувати дороги в Косово

Вучич: серби погодилися розблокувати дороги в Косово

Київ • УНН

 • 285658 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що серби в Косово погодилися розібрати барикади, споруджених на знак протесту проти його уряду. Відповідна заява була озвучена увечері в середу після переговорів із представниками громади, яка заблокувала кордони Косова з Сербією.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Цитата

«Якщо терор триватиме, ми назавжди закриємо північ Косово для інституцій Приштини, і ми вимагаємо гарантій, що Косово ніколи не буде визнано», — зачитав Вучич. За його словами, для зняття барикад може знадобитися кілька днів.

Контекст

Уряд у Приштини засудив протести та звинуватив Сербію в розпалюванні заворушень для створення нестабільності та перешкоджання суверенітету Косова після оголошення ним незалежності у 2008 році.

Двостороння напруженість загострилася з минулого місяця, через рішення косовського уряду замінити сербські автомобільні номерні знаки.

Серби на півночі Косова зводять барикади та блокують дороги протягом приблизно трьох тижнів після арешту косовською поліцією колишнього поліцейського Деяна Пантіча. Його визволення було однією з головних вимог протестувальників.

У понеділок, 26 грудня, Сербія привела збройні сили в стан підвищеної бойової готовності для реагування, якщо вибухне насильство між сербською меншиною та етнічними албанцями.

Косівські серби та поліція країни обмінялися пострілами на початку грудня після спалаху напруженості у нестабільній північній частині країни.

У частково визнаному Косово заявили, що закривають пункти пропуску на кордоні із Сербією. У відповідь на останні дії Приштини президент Сербії Олександр Вучич звернувся до місії НАТО про введення армії та поліцейських на територію регіону.

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