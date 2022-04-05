Вторгнення в Україну: росія використала касетні боєприпаси щонайменше 24 рази - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В ООН отримали достовірні повідомлення про те, що російські сили використовували касетні боєприпаси в населених районах України принаймні 24 рази. Про це заявила на засіданні Ради Безпеки ООН заступник Генерального секретаря з політичних питань та питань міробудівництва Розмарі Дікарло, пише УНН.
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"Ми глибоко стурбовані постійним використанням снарядів вибухової дії в районах, де проживають люди. Така зброя призводить до найбільшої кількості жертв, а також до масового руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, включаючи житлові будинки, лікарні, школи, опорні станції та системи електропостачання. УВКБ отримала достовірні повідомлення про те, що російські сили використовували касетні боєприпаси в населених районах принаймні 24 рази", - заявила Дікарло.
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За її словами, заява про те, що українські сили нібито використовували такі засоби, також знаходяться на стадії розслідування.
Крім того, повідомила Дікарло, згідно з Управлінням Верховного комісара з прав людини, щонайменше 1480 цивільних осіб були вбиті, щонайменше 2195 отримали поранення з 24 лютого по 4 квітня 2022 року. УВКБ вважає, що реальні цифри набагато вищі.