Вторгнення в Україну: на сьогодні РФ не має контакту з 8000 своїх військових - Данілов

КИЇВ. 2 березня. УНН. На сьогодні РФ не має контакту з 8000 своїх військових. Це не значить, що вони всі загинули. Загинуло, за нашими розрахунками, приблизно 6000. Про це під час телемарафону повідоми секретар Ради з питань безпеки та оборони Олексій Данілов, передає УНН.