Вторгнення в Україну: на сьогодні РФ не має контакту з 8000 своїх військових - Данілов

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 26211 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 49649 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 65712 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 94265 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 103732 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 99440 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 123083 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165461 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177662 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215008 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.6 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 64472 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 83186 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 150554 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 205320 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 36605 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 205280 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 150532 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 277389 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 398142 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 651621 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 20593 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 93434 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 131437 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 156640 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 177308 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Вторгнення в Україну: на сьогодні РФ не має контакту з 8000 своїх військових - Данілов

Вторгнення в Україну: на сьогодні РФ не має контакту з 8000 своїх військових - Данілов

Київ • УНН

 • 194111 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. На сьогодні РФ не має контакту з 8000 своїх військових. Це не значить, що вони всі загинули. Загинуло, за нашими розрахунками, приблизно 6000. Про це під час телемарафону повідоми секретар Ради з питань безпеки та оборони Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

"Цифри вже збільшуються. На сьогодні РФ не має контакту з 8000 своїх військових. Це не значить, що вони всі загинули. Загинуло, за нашими розрахунками, приблизно 6000. Інші десь блукають, тому що вони втікають від цієї війни", - сказав Данілов.

Додамо

За його словами, більшість з них і близько не уявляла, що будуть тут отримувати.

"Вони чомусь вирішили, що тут у лютому місяці є квіти. Насправді тут є квіти, які мають назву піони і наша артилерія "Піонами" криє цих людей, які на сьогодні прийшли з загарбницькими намірами на нашу землю. Ось ці квіти, які алтилерісти шлють тим покидькам, які прийшли загарбити нашу рідну країну", - додав Данілов.

Раніше

Російське міністерство оборони вперше за час війни офіційно визнало, що армія окупантів зазнає значних втрат і назвало цифри — 498 загиблих та 1 597 поранених. 

Як повідомили у Міноборони України, втрати ворога за 6 днів війни: особового складу - 5840 осіб, літаків – 30, гелікоптерів – 31, танків ‒ до 211.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68