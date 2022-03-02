Вторгнення в Україну: на сьогодні РФ не має контакту з 8000 своїх військових - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. На сьогодні РФ не має контакту з 8000 своїх військових. Це не значить, що вони всі загинули. Загинуло, за нашими розрахунками, приблизно 6000. Про це під час телемарафону повідоми секретар Ради з питань безпеки та оборони Олексій Данілов, передає УНН.
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"Цифри вже збільшуються. На сьогодні РФ не має контакту з 8000 своїх військових. Це не значить, що вони всі загинули. Загинуло, за нашими розрахунками, приблизно 6000. Інші десь блукають, тому що вони втікають від цієї війни", - сказав Данілов.
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За його словами, більшість з них і близько не уявляла, що будуть тут отримувати.
"Вони чомусь вирішили, що тут у лютому місяці є квіти. Насправді тут є квіти, які мають назву піони і наша артилерія "Піонами" криє цих людей, які на сьогодні прийшли з загарбницькими намірами на нашу землю. Ось ці квіти, які алтилерісти шлють тим покидькам, які прийшли загарбити нашу рідну країну", - додав Данілов.
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