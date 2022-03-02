Вторжение в Украину: на сегодня РФ не имеет контакта с 8000 своих военных - Данилов

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"Цифры уже увеличиваются. На сегодня РФ не имеет контакта с 8000 своих военных. Это не значит, что они все погибли. Погибло, по нашим расчетам, примерно 6000. Другие где-то блуждают, потому что они бегут от этой войны", - сказал Данилов.

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По его словам, большинство из них и близко не представляло, что будут здесь получать.

"Они почему-то решили, что здесь в феврале месяце есть цветы. На самом деле здесь есть цветы, которые имеют название пионы и наша артиллерия "пионами" кроет этих людей, которые на сегодня пришли с захватническими намерениями на нашу землю. Вот эти цветы, которые алтилеристы шлют тем подонкам, которые пришли захватить нашу родную страну", - добавил Данилов.

Ранее

Российское Министерство обороны впервые за время войны официально признало, что армия оккупантов понесет значительных потерь и назвало цифры — 498 погибших и 1 597 раненых.

Как сообщили в Минобороны Украины, потери врага за 6 дней войны: личного состава - 5840 человек, самолетов - 30, вертолетов - 31, танков ‒ до 211.