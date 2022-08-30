Вступ-2022: з небезпечних через війну територій зараховано на бюджет 15 тис. вступників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Понад 15 тис. вступників зараховано до українських навчальних закладів на навчання за кошти державного бюджету за квотою-2 - з небезпечних через війну територій, повідомили у МОН України, пише УНН.
Цитата
«Кількість вступників, які зараховані на місця державного (регіонального) замовлення за квотою-2, складає 15 тис. 242 особи, з них на базі повної загальної середньої освіти – 10 тис. 990 осіб», – повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Деталі
Найбільше вступників, за даними МОН, зараховано на спеціальності:
-
- 122 «Комп'ютерні науки»;
-
- 014 «Середня освіта»;
-
- 121 «Інженерія програмного забезпечення».
-
Серед закладів вищої освіти найбільша кількість вступників, що зараховані за квотою-2 у:
-
- Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»,
-
- Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна,
-
- Харківському національному університеті радіоелектроніки.
-
Також міністр нагадав, що вступна кампанія для цієї категорії вступників ще не завершилась і триватиме до кінця вересня.
Доповнення
В умовах повномасштабної війни особливістю вступної кампанії-2022 є можливість для вступників не лише з тимчасово окупованих територій, а й з особливо небезпечних територій бути зарахованими на навчання до ЗВО, зокрема в межах державного замовлення. У цьому році уряд збільшив держзамовлення за квотою-2 і в тимчасово переміщених закладах вищої освіти та закладах Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей – до 40% від максимального обсягу держзамовлення.