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Вступ-2022: з небезпечних через війну територій зараховано на бюджет 15 тис. вступників

Київ • УНН

 • 169374 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Понад 15 тис. вступників зараховано до українських навчальних закладів на навчання за кошти державного бюджету за квотою-2 - з небезпечних через війну територій, повідомили у МОН України, пише УНН.

Вступ-2022: з небезпечних через війну територій зараховано на бюджет 15 тис. вступників

Цитата

«Кількість вступників, які зараховані на місця державного (регіонального) замовлення за квотою-2, складає 15 тис. 242 особи, з них на базі повної загальної середньої освіти – 10 тис. 990 осіб», – повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Деталі

Найбільше вступників, за даними МОН, зараховано на спеціальності:

  • 122 «Комп'ютерні науки»;
  • 014 «Середня освіта»;
  • 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Серед закладів вищої освіти найбільша кількість вступників, що зараховані за квотою-2 у:

  • Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»,
  • Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна,
  • Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Також міністр нагадав, що вступна кампанія для цієї категорії вступників ще не завершилась і триватиме до кінця вересня.

Доповнення

В умовах повномасштабної війни особливістю вступної кампанії-2022 є можливість для вступників не лише з тимчасово окупованих територій, а й з особливо небезпечних територій бути зарахованими на навчання до ЗВО, зокрема в межах державного замовлення. У цьому році уряд збільшив держзамовлення за квотою-2 і в тимчасово переміщених закладах вищої освіти та закладах Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей – до 40% від максимального обсягу держзамовлення.

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