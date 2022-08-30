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Поступление-2022: с опасных из-за войны территорий зачислено на бюджет 15 тыс. поступающих

Киев • УНН

 • 169374 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Более 15 тыс. поступающих зачислено в украинские учебные заведения на обучение за средства государственного бюджета зачислено по квоте-2 - с опасных из-за войны территорий, сообщили в МОН Украины, пишет УНН.

Поступление-2022: с опасных из-за войны территорий зачислено на бюджет 15 тыс. поступающих

Цитата

«Количество поступающих, зачисленных на места государственного (регионального) заказа по квоте-2, составляет 15 тыс. 242 человека, из них на базе полного общего среднего образования – 10 тыс. 990 человек», – сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Детали

Больше всего поступающих, по данным МОН, зачислено на специальности:

  • 122 «Компьютерные науки»;
  • 014 «Среднее образование»;
  • 121 «Инженерия программного обеспечения».

Среди заведений высшего образования наибольшее количество поступающих, зачисленных по квоте-2 в:

  • Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт»,
  • Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина,
  • Харьковском национальном университете радиоэлектроники.

Также министр напомнил, что вступительная кампания для этой категории абитуриентов еще не завершилась и продлится до конца сентября.

Дополнение

В условиях полномасштабной войны особенностью вступительной кампании-2022 является возможность для вступающих не только с временно оккупированных территорий, но и с особо опасных территорий быть зачисленными на обучение в УВО, в частности в рамках государственного заказа. В этом году правительство увеличило госзаказ по квоте-2 и во временно перемещенных заведениях высшего образования и заведениях Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей – до 40% от максимального объема госзаказа.

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