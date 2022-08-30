Поступление-2022: с опасных из-за войны территорий зачислено на бюджет 15 тыс. поступающих

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«Количество поступающих, зачисленных на места государственного (регионального) заказа по квоте-2, составляет 15 тыс. 242 человека, из них на базе полного общего среднего образования – 10 тыс. 990 человек», – сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Детали

Больше всего поступающих, по данным МОН, зачислено на специальности:



122 «Компьютерные науки»;



014 «Среднее образование»;



121 «Инженерия программного обеспечения».



Среди заведений высшего образования наибольшее количество поступающих, зачисленных по квоте-2 в:



Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт»,



Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина,



Харьковском национальном университете радиоэлектроники.



Также министр напомнил, что вступительная кампания для этой категории абитуриентов еще не завершилась и продлится до конца сентября.

Дополнение

В условиях полномасштабной войны особенностью вступительной кампании-2022 является возможность для вступающих не только с временно оккупированных территорий, но и с особо опасных территорий быть зачисленными на обучение в УВО, в частности в рамках государственного заказа. В этом году правительство увеличило госзаказ по квоте-2 и во временно перемещенных заведениях высшего образования и заведениях Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей – до 40% от максимального объема госзаказа.