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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Абітурієнтам з небезпечних територій через війну вводять квоти на вступ - нардеп

Абітурієнтам з небезпечних територій через війну вводять квоти на вступ - нардеп

Київ • УНН

 • 503157 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Для абітурієнтів, які проживають на особливо небезпечних територіях, будуть квоти під час вступу до вишів цього року, повідомила голова підкомітету ВР з питань вищої освіти, нардеп Юлія Гришина, пише УНН.

Цитата

"Для дітей, які живуть на особливо небезпечних територіях, затверджується окремий порядок вступу по квоті 2! Це стосується не лише тимчасово окупованих територій, а й тих, де ведуться активні бойові дії чи є серйозна загроза постійних ракетних обстрілів", - повідомила Гришина у Telegram.

Деталі

Конкретний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні, визначає Мінреінтеграції. Наразі це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18) областей. Загалом у переліку 304 громади. 

Доповнення

Абітурієнти, які не зможуть виїхати на підконтрольну територію України, матимуть змогу скласти вступні іспити у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди.

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