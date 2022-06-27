Абітурієнтам з небезпечних територій через війну вводять квоти на вступ - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Для абітурієнтів, які проживають на особливо небезпечних територіях, будуть квоти під час вступу до вишів цього року, повідомила голова підкомітету ВР з питань вищої освіти, нардеп Юлія Гришина, пише УНН.
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"Для дітей, які живуть на особливо небезпечних територіях, затверджується окремий порядок вступу по квоті 2! Це стосується не лише тимчасово окупованих територій, а й тих, де ведуться активні бойові дії чи є серйозна загроза постійних ракетних обстрілів", - повідомила Гришина у Telegram.
Деталі
Конкретний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні, визначає Мінреінтеграції. Наразі це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18) областей. Загалом у переліку 304 громади.
Доповнення
Абітурієнти, які не зможуть виїхати на підконтрольну територію України, матимуть змогу скласти вступні іспити у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди.