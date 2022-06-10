Як абітурієнтам скласти вступні іспити з тимчасово окупованих територій: у Міносвіти роз'яснили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Абітурієнти, які не зможуть виїхати на підконтрольну територію України, матимуть змогу скласти вступні іспити у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди, передає УНН.
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"Для вступників, які не зможуть виїхати на підконтрольну уряду територію або які силоміць переміщені на тимчасово окуповану територію (АР Крим, місто Севастополь, ОРДЛО), територію російської федерації або республіки білорусь, буде передбачено складання вступних випробувань у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу. Для того, щоб вступити на контрактну форму навчання (на більшість спеціальностей), абітурієнту достатньо подати мотиваційний лист", - зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Деталі
За його словами, випускники з захоплених територій та зон бойових дій повинні мати можливість взяти участь у Національному мультипредметному тесті. Для цього вступні випробування будуть проводитись у три сесії: липні, серпні та вересні.
Він зазначив, що всі жителі тимчасово окупованих територій та місць проведення військових дій, які отримають позитивні результати на вступних випробуваннях, зможуть скористатися спеціальною квотою (квота-2) в закладах вищої освіти або гарантовано вступити до закладів фахової передвищої освіти.
Доповнення
Майже 230 тис. українських абітурієнтів складатимуть національний мультипредметний тест: понад 201 тисяч осіб в Україні і майже 28 тисяч за кордоном.