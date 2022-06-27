Абитуриентам с опасных территорий из-за войны вводят квоты на вступление - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Для абитуриентов, проживающих на особо опасных территориях, будут квоты при поступлении в вузы в этом году, сообщила председатель подкомитета ВР по вопросам высшего образования, нардеп Юлия Гришина, пишет УНН.
Цитата
"Для детей, живущих на особо опасных территориях, утверждается отдельный порядок вступления по квоте 2! Это касается не только временно оккупированных территорий, но и тех, где ведутся активные боевые действия или есть серьезная угроза постоянных ракетных обстрелов", - сообщила Гришина в Telegram.
Детали
Конкретный перечень громад в районах боевых действий, на ВОТ и окружающих, определяет Минреинтеграции. В настоящее время это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (52), Херсонской (49), Николаевской (24), Сумской (18) областей. Всего в списке 304 громады.
Дополнение
Абитуриенты, которые не смогут выехать на подконтрольную территорию Украины, смогут сдать вступительные экзамены в формате дистанционного индивидуального устного собеседования.