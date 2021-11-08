Встигнути до затемнення: гороскоп для всіх знаків Зодіаку

“Тиждень буде дуже активним, коли ми можемо сміливо приймати різні рішення, розпочинати нові справи, бути максимально дієвими, займатися покупками та продажами, розвивати свій бізнес.

Цей період потрібно максимально використати, бо вже з наступного тижня ситуація буде дещо інша — адже наближається затемнення, яке поставить нас в умови дуже великих обмежень. Тому будьте активними, використовуйте цей час із користю для себе”, — вважає астролог.

Водночас вона застерігає від зайвої агресивності, категоричності, революційності. Крім того, зараз підвищений рівень аварійності та травматизму, пов'язаного з електроприладами.

Овни

Для Овнів цей тиждень має бути дуже насичений подіями і від вас буде потрібна велика гнучкість у вирішенні багатьох питань. Рішення приймайте неквапливо, добре обміркувавши кожен крок. Можливо виникне напруга, складні ситуації і вам доведеться знайти золоту середину

Насамперед астролог застерігає від неправильних фінансових дій. У жодному разі не варто ризикувати, вкладаючи гроші в сумнівні заходи, не можна брати кредит. Можливо старі проекти через фінанси можуть зупинитися. Виявляйте креативність, не бійтеся нове та оригінальне втілювати у життя.

Овнам добре спиратися на начальство, яке в цей період може дуже вас підтримувати. Якщо ви хочете кар'єрно рости, можливо, саме цього тижня ви зможете отримати чудову пропозицію про підвищення або дуже хорошу роботу, яку ви вже давно чекали. Найцікавіше буде працювати Овнам-керівникам, власникам бізнесу, психологам та IT-шникам.

Зверніть увагу цього тижня на свій внутрішній світ, ваш психологічний стан. Можливо, якщо тиждень буде досить напруженим, звернутися до психолога або зайнятися якими-небудь практиками, йогою, відвідати ретріт.

Що ж до особистого життя тиждень обіцяє принести багато сприятливих сюрпризів, особливо самотнім Овнам. Можуть бути неймовірно романтичні зустрічі, гарне знайомство. А щодо сімейних Овнів, тут буде тиша і благодать.

Астролог рекомендує для збереження здоров'я не переохолоджуватись. А також звернути увагу на сечостатеву систему.

Тельці

Цей тиждень для Тельців буде досить напруженим, як і весь листопад. Дуже багато залежатиме тільки від вас. Важливо спиратися на вашу витримку та терпіння, вміння спокійно розібратися у всіх ситуаціях. Принцип "сім разів відміряй і один раз відріж", який є головним для такого знака як Телець, зараз дуже важливий і час його застосувати. Постарайтеся бути уважними як до настрою, так і у відносинах з вашими партнерами. Не варто виявляти впертість. Будьте дипломатичні.

Максимально задіяні зараз ті Тільці, хто займається великими соціальними проектами, працює в юриспруденції, особливо займається гучними юридичними справами. Намагайтеся не входити в жорсткі конфлікти, дотримуйтесь нейтралітету.

Також хотілося б звернути увагу на можливі конфліктні ситуації із вашим начальством. Тільці-керівники теж мають бути особливо обережні. Будьте особливо пильні в середу та четвер, щоб не допустити великих помилок.

Удача чекає на тих Тельців, хто займається такими напрямами як освіта, робота з іноземцями або в іноземних компаніях, також працює з новими інформаційними технологіями та великими великими проектами. Вам відкриваються чималі можливості, ви можете проявляти себе і максимально впровадити все задумане вами.

Зараз вам варто спиратися на друзів, на ваших однодумців – ви відчуєте справжню підтримку.

Що стосується особистого життя - це особливий період року для сімейних Тельців - ви можете зруйнувати свої відносини. Особливо якщо до цього ви вже були в конфлікті зі своєю другою половинкою. Постарайтеся виявити турботу та терпіння. Тільки так ви збережете шлюб.

Що стосується самотніх Тельців, то ситуація набагато краща. Ви можете спокійно зустрічатись. Можливо, навіть зустрінете свою долю. Але не поспішайте із пропозицією про шлюб.

Здоров'я цього тижня може вас підвести, якщо ви будете у дуже великій напрузі. Зверніть увагу на область голови, зору, поперекову область хребта, нирки та в цілому хребет. Якнайбільше рухайтеся, будьте в хорошому настрої і проявляйте спокій.

Близнюки

Цього тижня Близнюків повністю поглине їх робота, де буде досить напружений графік. З одного боку, ви можете максимально проявити свій професіоналізм, а з іншого боку ви досить сильно перевтомлюватиметеся, що може викликати велику дратівливість і конфліктні ситуації з вашими колегами. Цього варто уникати.

Постарайтеся також уникати сумнівів та надуманості. Не займайтеся самокопанням. Бажано, щоб у цей період ви могли максимально отримувати задоволення від того, що ви робите. Не варто змушувати себе робити те, що вам не до вподоби.

Але ви можете трошки ризикнути. Наприклад, щось кардинально змінити. Але не варто саме у цей період різко змінювати роботу. В усіх інших відносинах будьте досить сміливими.

Гарний час для тих Близнюків, хто є керівником або має свій власний бізнес. Також великий успіх чекає на тих Близнюків, хто працює в медицині чи фармацевтиці, у харчових напрямках або займається власним виробництвом.

Постарайтеся обов'язково у вільний від роботи час тішити себе, якісно відпочивати та займатися улюбленим хобі.

Що стосується особистого життя у сімейних Близнюків досить гарний період, коли ви можете насолоджуватися стосунками.

Одинокі Близнюки мають прекрасний період для хороших знайомств і побачень. Можливо, ви навіть зустрінете свою половинку.

Варто звернути увагу на своє здоров'я. Зараз ні в якому разі не можна перевантажувати себе, перебувати в стані стресу, інакше це відразу позначиться на вашому здоров'ї. І насамперед на травній системі. Постарайтеся вчасно їсти, дотримуйтесь правильного харчування.

Раки

Цей тиждень для Раків буде дуже емоційний і все крутитиметься навколо питань дітей та сердечних справ. Вам доведеться приділити особливу увагу питанням виховання своїх дітей. Не входити з ними в конфлікт, якщо вони у вас вже дорослі. Також ті Раки, хто працює з дітьми, відчують напругу.

Не варто Ракам зараз йти на ризик, особливо фінансовий. Будьте обережні та уважні з цим, не час брати кредит.

На що варто звернути увагу — це на підтримку ваших партнерів, уміння привернути до себе людей, проявити дипломатичність. Це найголовніше цього тижня, що принесе вам найбільшу дачу в будь-яких питаннях.

Все, що стосується спілкування з іноземцями, також буде вдалим. Якщо ви працюєте в іноземних компаніях, у вас з'являться великі можливості. Ви можете отримати чудову пропозицію від зарубіжних партнерів. Якщо ви хочете перейти працювати в хорошу закордонну компанію або переїхати за кордон — ви можете зненацька отримати чудову пропозицію.

Але цього тижня ви маєте більшою мірою розраховувати самі на себе. Не шукайте підтримки однодумців, особливо колективної підтримки. Все залежатиме лише від вас.

Що стосується особистого життя для сімейних Раків – це досить сприятливий та спокійний період, коли ви можете розслабитися.

А ось щодо самотніх Раків — це дуже небезпечний період, ви можете зробити фатальну помилку. Не поспішайте із пропозиціями шлюбу, а також не варто цього тижня ходити на побачення.

Здоров'я обіцяє бути непоганим, якщо ви не будете надто переживальними, особливо в особистих стосунках. Це може відразу позначитися на серцево-судинній системі. Зверніть увагу також на ноги – можливі болі. Більше свіжого повітря та кардіонавантажень. Посмішок та гарного настрою!

Леви

Весь тиждень у Левів буде у клопотах сімейних. Гостро стануть питання із родичами, батьками. Спадкові питання також будуть. Варто бути дуже обережними, не варто роздмухувати великих сімейних конфліктів. Це може призвести до питань щодо розподілу майна. Також будьте уважні до своєї родини.

Не варто ризикувати цього тижня із покупкою нерухомості. Будьте уважні до себе та до своїх близьких.

А ось у чому буде великий успіх у Левів — це якраз у роботі, у будь-якому виді діяльності. Ви можете сміливо змінювати свою роботу, також змінювати умови роботи, розвиватися як професіонал, можете в чомусь навіть ризикнути, йти на якісь виправдані ризики, навіть фінансового характеру.

Особливо уважними варто бути Левам-керівникам та політикам. На даний момент ви можете опинитися в епіцентрі скандалів та дуже важливих подій. Постарайтеся, будь ласка, не йти на крайні заходи. Не варто піднімати революційний настрій, оскільки це може призвести до чималих і складних наслідків. Зараз варто виявити мудрість та спокій!

Вихідні краще провести у хорошій обстановці, у колі своїх друзів та коханих людей. Або займатися улюбленим хобі. Наберіться сил.

Для сімейних Левів цей період дуже складний. Будь-які конфліктні ситуації, застарілі образи можуть вирватися назовні, що вартуватиме вам шлюбу та серйозних судових розглядів. Тому не варто доводити до краю. Постарайтеся приборкати свою впертість і бажання висловитися. Виявіть терпіння та любов до своєї другої половинки, тим самим ви можете зберегти свою сім'ю.

Що ж стосується самотніх Левів, то тут зовсім інша історія. Ви можете сміливо йти на побачення, знайомитись навіть можете зустріти свою другу половинку.

Стосовно здоров'я, то воно обіцяє бути міцним і добрим. Головне, уважно стежте за своїм харчуванням, дотримуєтеся правильного графіка життя. Зверніть увагу на спину, не перевантажуйте свій хребет.

Діви

Для дів цей тиждень буде насичений інформаційно. Тому всі ті, хто працюють у цій сфері, у ЗМІ, в освітній системі, будуть просто перевантажені. Намагайтеся не наламати дров і не опинитися в епіцентрі скандалів. Вам варто дуже уважно стежити за сказаними словами, за тією інформацією, яку ви пропонуватимете іншим. Не входьте у конфліктні ситуації, особливо з власними учнями чи своєю аудиторією, інакше може мати великі негативні наслідки у майбутньому. Також, вам не варто конфліктувати з вашим колективом та оточенням.

Занадто сильно вам захочеться висловитися, виплеснути назовні наболіле.

Але зараз період найсприятливіший для тих Дів, хто займається творчістю, питаннями дітей, працює вихователями та тренерами. Також дуже добрий період для тих Дів, хто займається великими соціальними проектами, юриспруденцією. У всіх цих питаннях на вас чекає успіх.

Цей тиждень Дівам варто максимально присвятити своєму хобі, відпочинку та уважному ставленню до себе та до свого внутрішнього світу.

Підтримку ви можете отримувати від своїх партнерів як у бізнесі, так і в особистих відносинах. Вміння розташовувати до себе, бути дипломатом — те, що вам зараз буде потрібним.

Що ж до особистого життя, у цьому плані, як у сімейних так і у самотніх Дів буде абсолютний успіх. Ви будете кохані, головне, думайте про що ви кажете. Тому що образливі слова можуть зіграти не найкращу роль у стосунках.

Що ж до здоров'я, тут варто звернути увагу на всі ваші хронічні захворювання. Але в цілому, правильне харчування, режим дня та прогулянки на свіжому повітрі і, безумовно, гарний настрій, дадуть вам гарне здоров'я.

Терези

Цього тижня Терези повністю будуть поглинені питаннями, пов'язаними з фінансами. Потрібно бути дуже обережними, не ризикувати, не варто брати кредити і не варто кидатися в крайнощі. Будьте обережні з великими покупками, розраховуйте свої грошові можливості.

Варто більше приділити часу своій професійній діяльності. Якщо ви вважаєте, що вам мало платять, варто більше працювати, рости як професіонал або перейти на нову роботу. Або повністю змінити вид вашої діяльності.

Також у вас буде чудова нагода спілкуватися зі своїми родичами. Можливо, це будуть якісь сімейні свята або зустрічі. Ви можете відчути особливу підтримку своїх батьків.

Добре йтимуть справи, пов'язані з нерухомістю, ремонтними роботами. Успіх буде у тих Терезів, які займаються виробництвом, будівництвом, харчовими напрямками, медициною та фармацевтикою.

Що стосується особистого життя, для одиноких Терезів дуже сприятливий період, коли ви не повинні упустити свій шанс і зустріти другу половинку. Що ж до сімейних Терезів досить спокійний гармонійний період для вашої родини.

Здоров'я обіцяє бути міцним, але варто звернути увагу на застудні захворювання, не переохолоджуйтесь. Вас може турбувати серцево-судинна система, тиск. Більше піших прогулянок, кардіонавантажень та гарного настрою.

Скорпіони

Скорпіони цього тижня будуть у центрі подій. Зараз ваш час і, звичайно ж, від вас багато що залежатиме. З одного боку вам будуть даватися великі можливості, які ви повинні максимально використовувати, а з іншого боку, ваш негативний підхід, бажання виплеснути все, що накопичилося протягом року, всі ваші недомовленості та образи можуть все зруйнувати. І тільки вам вирішувати, що ви робитимете. Намагайтеся зберегти спокій і раціонально до всього підійти.

Зараз неймовірно сприятливий період для роботи над собою, навчання, самоосвіти і саморозвитку.

Ті Скорпіони, хто працює у сфері інформаційних напрямів, нових технологій, в освіті, у психології, також займаються комерцією та торгівлею — у вас буде дуже сильний тиждень. Від ваших правильних рішень та сміливих вчинків залежатиме майбутній рік.

Приділіть час своєму дозвіллю, згадайте про своє улюблене хобі, оточіть себе улюбленими людьми та друзями.

Що стосується особистого життя, сімейні Скорпіони, для вас це фатальний період. Якщо у Вас вже є проблеми в сім'ї, то неправильна, жорстка поведінка може її остаточно зруйнувати. Тому щоб зберегти ваші стосунки, потрібно виявити доброту, увагу до своєї другої половинки. Що ж до самотніх Скорпіонів, тут ситуація набагато краща. Ви можете бути сміливими. Знайомтеся та влаштовуйте своє особисте життя.

Що ж до здоров'я, варто звернути увагу на голову: часті головні болі, запаморочення, проблеми із зором можуть турбувати вас. Також важливо правильне харчування. "Шлуночники" можуть відчути цього тижня особливо гострий стан, тому варто виключити шкідливі продукти. Загалом пам'ятайте, що гарний настрій, хороше ставлення до себе та інших визначать, як ваше здоров'я, так і ваш успіх на цілий рік!

Стрільці

Тиждень у Стрільців буде дуже цікавим, оскільки все таємне може стати явним. Також буде велике бажання займатися самокопанням та самоїдством. Це найгірше, що ви можете зробити з собою. Краще попрацюйте із психологом, займіться духовним зростанням.

Ви матимете успіх у фінансовому плані, можливості хороших заробітків, удачі у грошових питаннях у власному бізнесі. Особливо у тих Стрільців, хто займається фінансами, комерцією чи нерухомістю.

Весь цей тиждень сприяє хорошим покупкам, пов'язаним з нерухомістю та земельними ділянками. Головне, у цих питаннях не з'ясовувати стосунки із родичами. Дуже багато залежатиме від вас і сказаного вами, тому ваші позитивні думки та правильні слова відіграють ключову роль.

Що ж до особистих відносин, для сімейних Стрільців буде досить добрий спокійний період. Але не варто обманювати свою другу половинку, інакше це одразу стане відомо. Також ви можете дізнатися багато таємниць і про свого партнера.

Для одиноких Стрільців тиждень може бути неймовірно вдалим. Ви можете зустріти свою другу половинку. Не пропустіть свій шанс перед затемненням – обов'язково варто познайомитися та сходити на побачення.

Здоров'я обіцяє бути досить міцним. Але все ж таки ви можете зіткнутися із застудою або інфекційними захворюваннями. Крім того, можлива набряклість, застій лімфи. Намагайтеся більше рухатися. Більше гарного настрою та руху – це запорука вашого міцного здоров'я!

Козероги

Цей тиждень для Козерогів обіцяє бути дуже насиченим, тому що доведеться повністю змінювати все у своєму житті, втілювати нові плани. Це стосується і нових проектів, особливо якщо ви працюєте в передових технологіях. Але будьте обережні, адже всі ваші нововведення можуть постраждати, якщо ви будете дуже категорично поводитися і будете агресивними до оточення і до самого себе. Варто все робити спокійно та дипломатично, зважувати свої рішення та вчинки.

Не варто ризикувати фінансами. Ви можете відчути фінансові проблеми. Не турбуйтеся. Зверніть увагу на свій професіоналізм, можливості та навчання, а потім будуть і фінанси.

Дуже добрий період для самоосвіти, навчання, ділових зустрічей та переговорів. Це може дати хороші результати.

А на що варто звернути увагу — це питання, пов'язані з вашими дітьми, де можуть виникнути досить гострі ситуації. Варто виявити мудрість та терпимість. також її варто виявляти і до коханих людей.

Що ж до особистого життя, для сімейних Козерогів це досить хороший і спокійний період, коли ви можете насолоджуватися вашими сімейними стосунками.

Що ж до одиноких Козерогів, то вам варто бути дуже обережними. Це не найкращий тиждень для знайомств. Особливо для пропозиції шлюбу.

Здоров'я у Козерогів завжди міцне, але варто все-таки звернути увагу на серцево-судинну систему, а також на ноги, якщо ви відчуваєте біль у суглобах або вас турбує варикоз. Головне — це гарний настрій та добрий підхід до себе та до людей!

Водолії

У Водоліїв цього тижня буде дуже велике бажання проявити себе яскраво. Досить успішний рік надихнув вас на подвиги. Але бажання кар'єрного зростання і бути поміченими цього тижня може, на жаль, принести не найкращі результати. Тому будьте обережні.

А ті Водолії, хто є керівником або має власний бізнес, можуть мати як великі можливості, так і великі труднощі. Тут найголовніше не йти на крайнощі і не чинити надто категорично.

Також у відносинах із родичами можуть бути досить великі спірні питання, з'ясування стосунків. Варто уникати цього.

Будьте уважні при купівлі чи продажу нерухомості, уважно перевіряйте документи.

Що ж до фінансових питань, тут дуже хороші можливості. Вам варто зараз направити всю свою енергію на заробітки. Ви можете отримати хорошу премію, збільшити свій капітал мати хороший прибуток. Тому всі Водолії, хто працює у фінансових сферах, матимуть успіх. Також ті Водолії, хто працює у харчових напрямках, в аграрних, також будуть у прибутку.

У вас можливі претензії до себе, особливо у середині тижня, 10 листопада. Ви можете дуже розчаруватися у собі. Не потрібно. Виявляйте любов до себе і до оточуючих, і тоді ви дуже багато зможете зробити.

Що ж до особистих стосунків, сімейні Водолії купатимуться в коханні та взаєморозумінні.

Самотнім Водоліям треба бути уважним. Ви можете познайомитися з цікавою людиною, але постарайтеся не дати себе обдурити.

Що ж до здоров'я, то воно обіцяє бути міцним. Але зайве переживання може давати часті головні болі. Також, приділіть увагу своїй спині та хребту, постарайтеся робити розтяжки і не беріть на себе зайвого, як у прямому, так і у переносному значенні цього слова.

Риби

Для Риб цей тиждень буде дуже сильним, ви будете прагнути зробити щось нове, розпочинати нові проекти. Але будьте уважними, подумайте, наскільки ви чітко прорахували план. Важливо розраховувати на себе, тому що цього тижня ви не знайдете підтримку оточуючих.

Також, потрібно бути дуже уважним до ваших висловлювань, тому що ви можете припуститися фатальної помилки, якщо вплутаєтеся в скандал або будете занадто категоричні. Це стосується саме тих Риб, які працюють в інформаційних технологіях, у ЗМІ.

Постарайтеся бути впевненішими в собі, зрозуміти чого ви по-справжньому хочете, і тоді все задумане вами буде виконано.

Також дуже гарний час для вас вирушити у далекі поїздки та подорожі. А ті Риби, хто працює з іноземцями чи у туризмі, можуть мати успіх.

Особливі можливості отримають ті Риби, хто займається освітою чи психологією, релігією. У вас з'являться нові можливості. Для студентів та учнів також чудовий період, коли ви можете успішно закрити свої питання.

Цього тижня Риби можуть робити будь-які покупки, окрім автомобіля.

Цей тиждень принесе незабутні вихідні і ви можете досить яскраво проявити себе в публічних виступах або ж удача буде в якихось поїздках, в оточенні рідних та близьких людей.

Що ж до кохання, у сімейних Риб досить хороший період. Але ваша підозрілість та претензії можуть все зіпсувати.

А щодо самотніх Риб, тут також треба бути уважними з тими, з ким знайомитеся. Не всім варто довіряти і треба бути дуже обережними.

Що стосується здоров'я, воно обіцяє бути міцним, але є небезпека інфекційних захворювань та застуд. Намагайтеся більше рухатися, щоб рідина не накопичувалася у вашому організмі. Гарний настрій і впевненість у собі — це запорука чудового тижня!