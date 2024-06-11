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Всі можливі російські активи слід використати для відновлення України - Зеленський

Київ • УНН

 • 18812 перегляди

Зеленський заявив, що росія повинна пройти через повну та принципову відповідальність за розв’язану війну, а також повинна заплатити за всю шкоду, яка була завдана цією агресією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія повинна пройти через повну та принципову відповідальність за розв’язану війну, а також повинна заплатити за всю шкоду, яка була завдана цією агресією. Кожен російський актив, який може бути для цього використаний, має бути використаний. Про це Зеленський заявив під час виступу на спеціальному пленарному засіданні Бундестагу Німеччини, передає УНН.

Деталі

росія повинна пройти через повну та принципову відповідальність за розв’язану війну. росія повинна пройти і через прибирання руїн за собою, повинна заплатити за всю шкоду, яка була завдана цією агресією і нашій країні, і нашим людям. І якщо десь залишаються руїни, то це значить, що до них колись повернеться і війна. Цього немає бути більше ніколи. Ми повинні відбудувати нормальне життя, відбудувати всі разом. Кожен російський актив, який може бути для цього використаний, має бути використаний. Без компромісів, без будь-яких компромісів з агресором. Час для компромісів вичерпано, він був вичерпаний тоді, коли путін почав спалювати наші міста і нагороджувати своїх вбивць

 - сказав Зеленський.

Він зазначив, що російська армія залишає по собі десятки нових кладовищ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський на спільній конференції з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив про необхідність надання повного обсягу зброї від міжнародних партнерів для ефективного протистояння російській агресії. Він впевнений, що якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстоювати.

Павло Башинський

Павло Башинський

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