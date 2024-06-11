Всі можливі російські активи слід використати для відновлення України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія повинна пройти через повну та принципову відповідальність за розв’язану війну, а також повинна заплатити за всю шкоду, яка була завдана цією агресією. Кожен російський актив, який може бути для цього використаний, має бути використаний. Про це Зеленський заявив під час виступу на спеціальному пленарному засіданні Бундестагу Німеччини, передає УНН.

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росія повинна пройти через повну та принципову відповідальність за розв’язану війну. росія повинна пройти і через прибирання руїн за собою, повинна заплатити за всю шкоду, яка була завдана цією агресією і нашій країні, і нашим людям. І якщо десь залишаються руїни, то це значить, що до них колись повернеться і війна. Цього немає бути більше ніколи. Ми повинні відбудувати нормальне життя, відбудувати всі разом. Кожен російський актив, який може бути для цього використаний, має бути використаний. Без компромісів, без будь-яких компромісів з агресором. Час для компромісів вичерпано, він був вичерпаний тоді, коли путін почав спалювати наші міста і нагороджувати своїх вбивць