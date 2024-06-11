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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Все возможные российские активы следует использовать для восстановления Украины - Зеленский

Все возможные российские активы следует использовать для восстановления Украины - Зеленский

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 13:48  •  11300 просмотра

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Зеленский заявил, что россия должна пройти через полную и принципиальную ответственность за развязанную войну, а также должна заплатить за весь ущерб, нанесенный этой агрессией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия должна пройти через полную и принципиальную ответственность за развязанную войну, а также должна заплатить за весь ущерб, причиненный этой агрессией.Каждый российский актив, который может быть использован для этого, должен быть использован.Об этом Зеленский заявил во время выступления на специальном пленарном заседании Бундестага Германии, передает УНН.

Детали

россия должна пройти через полную и принципиальную ответственность за развязанную войну. россия должна пройти и через уборку руин за собой, должна заплатить за весь вред, который был нанесен этой агрессией и нашей стране, и нашим людям. И если где-то остаются руины, то это значит, что к ним когда-то вернется и война. Этого не должно быть больше никогда. Мы должны отстроить нормальную жизнь, отстроить все вместе. Каждый российский актив, который может быть для этого использован, должен быть использован. Без компромиссов, без каких-либо компромиссов с агрессором. Время для компромиссов исчерпано, оно было исчерпано тогда, когда путин начал сжигать наши города и награждать своих убийц

 - сказал Зеленский.

Он отметил, что российская армия оставляет после себя десятки новых кладбищ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом заявил о необходимости предоставления полного объема оружия от международных партнеров для эффективного противостояния российской агрессии. Он уверен, что если мы хотим сохранить наше государство, то надо его отстаивать.

Павел Башинский

Павел Башинский

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