Всі кошти які держава заробить понадпланово, підуть на зарплати та соцвиплати – Шмигаль

“Хочу наголосити, що важливою філософією цього бюджету є його реалістичність та збалансованість. В той же час, якщо ми будемо бачити збільшення виконання доходів держави, то після першого кварталу бюджет може бути і буде переглянуто”, - сказав Шмигаль.

Зокрема, з його слів, перегляд передбачається у частині збільшення деяких соцвиплат, в тому числі підвищення зарплат для лікарів.

“Зараз таке зростання заплановано на рівні 30%, або +2,5 тис. грн. Тобто, всі кошти, які ми, як держава, заробимо понадпланово, підуть на зарплати та соцвиплати, зокрема і нашим медикам”, - зазначив Прем’єр.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує затвердити концепцію розвитку Донецької та Луганської областей, а також розглянути постанову про розмір страхового запасу природного газу на 2021 рік.