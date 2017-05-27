Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокального мистецтва стартував у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні, в приміщенні обласної філармонії у Кропивницькому, відкрився
ХХVІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва “Калиновий спів”, повідомляє кореспондент УНН.
Розпочався захід з традиційного ритуалу уквітчання кущів калини, посаджених на честь річниць фестивалю та презентації українського національного одягу.
У конкурсній програмі ХХVІ фестивалю своє мистецтво представлять солісти, дуети, тріо, квартети, вокальні ансамблі Кіровоградщини, гості з Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Запорізької, Миколаївської, Полтавської областей та м.Київ. Загалом — понад півсотні виконавців.
У рамках проведення фестивалю в фойє філармонії розгорнулася виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва “Калиновий розмай”. Окрасою “Калинового розмаю” завжди є виставка короваїв, презентованих творчими делегаціями районів, міст регіону та гостей з інших областей України. Також у фойє розміщена фотовиставка “Калиновий дивосвіт”.
Завтра відбудеться нагородження та заключний концерт переможців фестивалю.
Захід започатковано у 1992 р. управлінням культури і туризму облдержадміністрації та обласним Центром народної творчості.
Нагадаємо, 26 травня у Києві сплели рекордно довгий вінок.