Всеукраинский фестиваль-конкурс вокального искусства стартовал в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня, в помещении областной филармонии в Кропивницкому, открылся
ХХVИ Всеукраинский фестиваль-конкурс вокально-хорового искусства "Калиновый пение", сообщает корреспондент УНН.
Началось мероприятие с традиционного ритуала украшения цветами кустов калины, посаженных в честь годовщины фестиваля и презентации украинской национальной одежды.
В программе ХХVІ фестиваля свое искусство представят солисты, дуэты, трио, квартеты, вокальные ансамбли Кировоградской обл., гости из Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Запорожской, Николаевской, Полтавской областей и г.Киев. Всего - более полусотни исполнителей.
В рамках проведения фестиваля в фойе филармонии развернулась выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства "Калиновый разнообразие". Украшением "Калиновой розмая" всегда выставка караваев, представленных творческими делегациями районов, городов региона и гостей из других областей Украины. Также в фойе размещена фотовыставка "Калиновый чудесный".
Завтра состоится награждение и заключительный концерт победителей фестиваля.
Запад основан в 1992 году. Управлением культуры и туризма облгосадминистрации и областным Центром народного творчества.
Напомним, 26 мая в Киеве сплели рекордно долгое венок .