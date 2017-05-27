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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Всеукраинский фестиваль-конкурс вокального искусства стартовал в Кропивницком

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня, в помещении областной филармонии в Кропивницкому, открылся
ХХVИ Всеукраинский фестиваль-конкурс вокально-хорового искусства "Калиновый пение", сообщает корреспондент УНН.

Всеукраинский фестиваль-конкурс вокального искусства стартовал в Кропивницком

Началось мероприятие с традиционного ритуала украшения цветами кустов калины, посаженных в честь годовщины фестиваля и презентации украинской национальной одежды.

В программе ХХVІ фестиваля свое искусство представят солисты, дуэты, трио, квартеты, вокальные ансамбли Кировоградской обл., гости из Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Запорожской, Николаевской, Полтавской областей и г.Киев. Всего - более полусотни исполнителей.

В рамках проведения фестиваля в фойе филармонии развернулась выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства "Калиновый разнообразие". Украшением "Калиновой розмая" всегда выставка караваев, представленных творческими делегациями районов, городов региона и гостей из других областей Украины. Также в фойе размещена фотовыставка "Калиновый чудесный".

Завтра состоится награждение и заключительный концерт победителей фестиваля.

Запад основан в 1992 году. Управлением культуры и туризма облгосадминистрации и областным Центром народного творчества.

Напомним, 26 мая в Киеве сплели рекордно долгое венок .

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