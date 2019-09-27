Всесвітній день туризму відзначають сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Всесвітній день туризму відзначається щороку 27 вересня. Свято встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації в 1979 року в місті Торремолінос, Іспанія, передає УНН.
Мета свята - привертати увагу міжнародної спільноти до важливості туризму і його соціального, культурного і економічного значень.
Як повідомляють в ООН, тема 2019 року: "Туризм і робочі місця: краще майбутнє для всіх".
Заходи у межах Дня туризма в цьому році пройдуть в Делі, Індія.
В ООН зазначають, що вибір часу святкування Всесвітнього дня туризму дуже вдалий, тому що він припадає на закінчення сезону в північній півкулі і початок сезону в південній півкулі, коли мільйони людей у всьому світі планують туристичні поїздки.
Нагадаємо, в Україні вирішили відкрити свої маяки для туристів.